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НБУ вводит плату за подкрепление касс банков монетами 10 и 50 коп

НовостиФинансы    27.06.2018 - 17:01
Фото: иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
Фото: иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Плата вводится с 1 августа

Национальный банк Украины (НБУ) вводит плату за подкрепление касс банков монетами 10 и 50 коп. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, с 1 августа этого года тариф на подкрепление касс банков разменными монетами номиналом 10 копеек составит 20 гривен за 1 тыс. штук, номиналом 50 коп.- 35 гривен на 1 тыс. штук.

Пополнение касс монетами номиналом 1,2,5 и 25 копеек остается бесплатным.

Оплата вводится постановлением НБУ №71 от 25 июня 2018 года.

В настоящее время подкрепление касс банков монетами бесплатное.

Напомним, с 1 июля вступают в силу правила округления сумм при наличных расчетах.

Эти изменения вводятся для упрощения наличных операций, а также в связи с постепенным выведением из обращения монет мелких номиналов (1,2,5 и 25 копеек).

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Теги публикации: монеты, оплата, тарифы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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