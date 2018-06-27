Плата вводится с 1 августа
Национальный банк Украины (НБУ) вводит плату за подкрепление касс банков монетами 10 и 50 коп. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Так, с 1 августа этого года тариф на подкрепление касс банков разменными монетами номиналом 10 копеек составит 20 гривен за 1 тыс. штук, номиналом 50 коп.- 35 гривен на 1 тыс. штук.
Пополнение касс монетами номиналом 1,2,5 и 25 копеек остается бесплатным.
Оплата вводится постановлением НБУ №71 от 25 июня 2018 года.
В настоящее время подкрепление касс банков монетами бесплатное.
Напомним, с 1 июля вступают в силу правила округления сумм при наличных расчетах.
Эти изменения вводятся для упрощения наличных операций, а также в связи с постепенным выведением из обращения монет мелких номиналов (1,2,5 и 25 копеек).