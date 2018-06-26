С 1 июля вступают в силу правила округления сумм при наличных расчетах

При этом при безналичных расчетах округление применяться не будет

С 1 июля 2018 предприятия торговли и сферы услуг в случае отсутствия монет мелких номиналов будут проводить закругления общих в чеке суммы наличных расчетов за товары (работы, услуги). Об этом сообщил директор департамента денежного обращения Национального банка Украины (НБУ) Виктор Зайвенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам директора департамента денежного обращения НБУ Виктора Зайвенко, применение правил округления общих сумм расчетов наличными упростит ежедневные расчеты граждан и позволит сократить расходы государства на чеканку и обеспечение денежного обращения на более 90 млн гривен в год.

Такой эффект удастся достичь благодаря прекращению с 1 июля 2018 чеканки и выпуска в наличное обращение монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и продолжение чеканки и выпуска только монет номиналами 10 и 50 копеек.

Вместе с тем, как отметил Зайвенко, новые правила округления сумм не повлияют на цены товаров и на показатели инфляции.

"Наш анализ показывает, что цены от внедрения закругления не изменятся. Также оно не окажет влияния на инфляцию", - отметил он.

Кроме того, по словам Зайвенко, введение таких правил не потребует значительных дополнительных затрат на перепрограммирование РРО.

Зайвенко также отметил, что предпосылками для принятия такого решения послужило то, что монеты мелких номиналов потеряли свою покупательную способность, а их себестоимость изготовления стала больше, чем номинальная стоимость, а также то, что монеты мелких номиналов почти не возвращаются в банковскую систему.

Монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, введенные в оборот ранее, и в дальнейшем будут использоваться как средство платежа (денежная единица Украины - гривна и в дальнейшем будет равна 100 копейкам). Национальный банк специально не будет изымать из обращения эти монеты, и они будут находиться в обращении неограниченный период времени до отдельного решения правления Национального банка.

Закругление будет применяться только в случае отсутствия монет мелких номиналов при расчетах наличными. При наличии у покупателя монет мелких номиналов, он и в дальнейшем может ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю остальные этими номиналами. Только в случае отсутствия монет указанных номиналов и у покупателя, и у продавца будет применяться правило округления общей суммы покупки в чеке.

"Банки должны принимать у граждан монеты мелких номиналов без каких-либо ограничений, обменивать на монеты и банкноты других номиналов, а также выдавать клиентам монеты мелких номиналов при наличии их в остатке операционной кассы", - добавил Виктор Зайвенко.

При этом, округление не будет осуществляться при безналичных расчетах.

Округление будет касаться только общих сумм расчетов наличными в чеке и расчетов в акте о выдаче средств или ином документе, который оформляется при возвращении средств в случае возврата товара.

Округление будет происходить по следующим математическим правилам:

1) сумма, заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;

2) сумма, заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

В свою очередь предприятия торговли и сферы услуг, которые применяют регистраторы расчетных операций, при проведении наличных расчетов должны указывать в чеках общие суммы до округления и после округления. Округление не является скидкой или надбавкой, рекламой или стимулированием продажи товаров (работ, услуг) в значении этих терминов, определенных законодательством Украины.

Понимая, что в начале у субъектов хозяйствования могут возникнуть опасения относительно правильности применения правил округления, Национальный банк Украины обратился в Министерство финансов и Государственную фискальную службу с просьбой предоставить детальные разъяснения по вопросам, которые могут возникнуть при внедрении механизма округления но не применять к бизнесу штрафных санкций за проведение кассовых операций, связанных с округлением.

Фото: новые правила округления сумм при наличных расчетах

Напомним, ранее сообщалось, что НБУ начал выводить из обращения монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, поскольку их производство нерентабельно.