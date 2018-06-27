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НБУ вводить плату за підкріплення кас банків монетами 10 і 50 коп

НовиниФінанси    27.06.2018 - 17:01
Фото: ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
Фото: ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Плата вводиться з 1 серпня

Національний банк України (НБУ) вводить плату за підкріплення кас банків монетами 10 і 50 коп. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Так, з 1 серпня цього року тариф на підкріплення кас банків розмінними монетами номіналом 10 копійок становитиме 20 гривень за 1 тис. штук, номіналом 50 коп. - 35 гривень на 1 тис. штук.

Поповнення кас монетами номіналом 1,2,5 і 25 копійок залишається безкоштовним.

Оплата вводиться постановою НБУ №71 від 25 червня 2018 року.

В даний час підкріплення кас банків монетами безкоштовне.

Нагадаємо, з 1 липня вступають в силу правила округлення сум при готівкових розрахунках.

Ці зміни вводяться для спрощення готівкових операцій, а також у зв'язку з поступовим виведенням з обігу монет дрібних номіналів (1,2,5 і 25 копійок).

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Теги публікації: монеты, оплата, тарифи  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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