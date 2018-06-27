Плата вводиться з 1 серпня
Національний банк України (НБУ) вводить плату за підкріплення кас банків монетами 10 і 50 коп. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Так, з 1 серпня цього року тариф на підкріплення кас банків розмінними монетами номіналом 10 копійок становитиме 20 гривень за 1 тис. штук, номіналом 50 коп. - 35 гривень на 1 тис. штук.
Поповнення кас монетами номіналом 1,2,5 і 25 копійок залишається безкоштовним.
Оплата вводиться постановою НБУ №71 від 25 червня 2018 року.
В даний час підкріплення кас банків монетами безкоштовне.
Нагадаємо, з 1 липня вступають в силу правила округлення сум при готівкових розрахунках.
Ці зміни вводяться для спрощення готівкових операцій, а також у зв'язку з поступовим виведенням з обігу монет дрібних номіналів (1,2,5 і 25 копійок).