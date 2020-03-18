НБУ ввел долгосрочное рефинансирование банков

Национальный банк Украины (НБУ) вводит долгосрочное рефинансирование банков на срок до 5 лет в дополнение к стандартным краткосрочным инструментам рефинансирования. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, данный шаг направлен на выполнение сразу нескольких целей, связанных как с сохранением финансовой стабильности в стране, так и стимулированием экономического роста.

По данным НБУ, процентная ставка по долгосрочным кредитам рефинансирования фактически будет плавающей. Она будет определяться как учетная ставка Национального банка, которая может изменяться в соответствии с решениями правления НБУ, плюс постоянная величина в процентных пунктах, которая действует на день выдачи кредита и будет неизменной в течение всего срока пользования рефинансированием. При необходимости банки смогут досрочно погашать кредиты в любой момент времени.

Банки смогут обратиться за долгосрочным рефинансированием в ситуациях, когда они будут нуждаться в дополнительной ликвидности.

"Впрочем, на сегодня гривневая ликвидность банковской системы превышает 200 млрд грн, а валютная 8 млрд. долларов, поэтому введение нового инструмента носит скорее превентивный характер на случай развертывания более серьезных кризисных явлений в мировой экономике", - отметили в пресс-службе.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины дал рекомендации банкам для минимизации негативного влияния распространения коронавируса на финансовую стабильность, банковскую систему и экономику Украины.

Как сообщало РБК-Украина, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский обратился за финансовой помощью к Международному валютному фонду. В частности, Зеленский поручил Министерству финансов провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса.