НБУ запровадив довгострокове рефінансування банків

Національний банк України (НБУ) запроваджує довгострокове рефінансування банків на строк до 5 років на додаток до стандартних короткострокових інструментів рефінансування. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, даний крок спрямовується на виконання одразу декількох цілей, пов’язаних як зі збереженням фінансової стабільності в країні, так і стимулюванням економічного зростання.

За даними НБУ, процентна ставка за довгостроковими кредитами рефінансування фактично буде плаваючою. Вона визначатиметься як облікова ставка Національного банку, яка може змінюватися відповідно до рішень правління НБУ, плюс стала величина у процентних пунктах, що діє на день видачі кредиту і буде незмінною протягом всього строку користування рефінансуванням. За необхідності банки зможуть достроково погашати такі кредити в будь-який момент часу.

Банки матимуть змогу звернутись за довгостроковим рефінансуванням у ситуаціях, коли вони потребуватимуть додаткової ліквідності.

"Втім, на сьогодні гривнева ліквідність банківської системи перевищує 200 млрд грн, а валютна 8 млрд. доларів, тож запровадження нового інструменту носить радше превентивний характер на випадок розгортання більш серйозних кризових явищ у світовій економіці", - зазначили в прес-службі.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України дав рекомендації банкам для мінімізації негативного впливу поширення коронавірусу на фінансову стабільність, банківську систему і економіку України.

Як повідомляло РБК-Україна, 16 березня президент України Володимир Зеленський звернувся за фінансовою допомогою до Міжнародного валютного фонду. Зокрема, Зеленський доручив Міністерству фінансів провести переговори з МВФ та іншими міжнародними партнерами про надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу.