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НБУ втретє за рік покращив прогноз зростання економіки України

Фото: голова Національного банку України Андрій Пишний (facebook.com/NationalBankOfUkraine)
Автор: Данило Крамаренко

Національний банк України (НБУ) покращив прогноз зростання економіки у 2023 році. Очікується, що валовий внутрішній продукт (ВВП) зросте майже на 5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт регулятора.

Повідомляється, що прогноз зростання реального ВВП цього року підвищено з 2,9% до 4,9%. На це вплинула низка факторів, серед яких:

  • висока адаптивність бізнесу та населення до воєнних умов
  • врожай, який виявився вищим за прогнозований
  • розширення альтернативних шляхів експорту
  • більш суттєві обсяги бюджетних видатків

Щодо 2024 року, то прогноз зростання підвищили незначно з 3,5 до 3,6%. Незважаючи на те, що залишаються ризики у сфері безпеки.

Передбачається, що економічне зростання буде зумовлене розвитком альтернативних шляхів постачання та збереження м'якої фіскальної політики, яка буде підтримувати споживчий попит. Хоча ускладнена логістика та обмежені війною інвестиції гальмуватимуть економіку.

На 2025 рік Національний банк погіршив прогноз із 6,8 до 6%, проте зростання економіки прискориться порівняно з 2024 роком. Такі параметри можливі при зниженні ризиків безпеки, що супроводжуватиметься поверненням українців з-за кордону, збільшенням інвестицій, налагодженням оптимальної логістики та виробництва, відновленням пошкодженої інфраструктури.

Зазначимо, що це вже третій позитивний перегляд прогнозу зростання економіки України на 2023 рік. Наприклад, у січні Національний банк погіршив зростання ВВП до 0,3%.

Проте вже у квітні глава НБУ Андрій Пишний повідомив про прогнозований рівень у 2%, після чого у липні його було покращено до 2,9%.

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