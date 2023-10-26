НБУ втретє за рік покращив прогноз зростання економіки України

Повідомляється, що прогноз зростання реального ВВП цього року підвищено з 2,9% до 4,9%. На це вплинула низка факторів, серед яких:

висока адаптивність бізнесу та населення до воєнних умов

врожай, який виявився вищим за прогнозований

розширення альтернативних шляхів експорту

більш суттєві обсяги бюджетних видатків

Щодо 2024 року, то прогноз зростання підвищили незначно з 3,5 до 3,6%. Незважаючи на те, що залишаються ризики у сфері безпеки.

Передбачається, що економічне зростання буде зумовлене розвитком альтернативних шляхів постачання та збереження м'якої фіскальної політики, яка буде підтримувати споживчий попит. Хоча ускладнена логістика та обмежені війною інвестиції гальмуватимуть економіку.

На 2025 рік Національний банк погіршив прогноз із 6,8 до 6%, проте зростання економіки прискориться порівняно з 2024 роком. Такі параметри можливі при зниженні ризиків безпеки, що супроводжуватиметься поверненням українців з-за кордону, збільшенням інвестицій, налагодженням оптимальної логістики та виробництва, відновленням пошкодженої інфраструктури.