НБУ покращив прогноз зростання економіки України на 2023 рік

Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2023 році на 2,9%. У квітні НБУ прогнозував зростання на 2,0%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного на брифінгу, який транслювався на Youtube .

Згідно з оновленим прогнозом, у 2024 році економіка зросте на 3,5% (раніше прогнозувалося зростання на 4,3%). У 2025 році зростання ВВП складе 6,8% (попередній прогноз - 6,4%).

Як зазначив Пишний, пожвавлення економіки тривало у ІІ кварталі як у виробничих секторах, так і в секторі послуг. "Ураховуючи це, НБУ помірно підвищив прогноз зростання реального ВВП у 2023 році - з 2,0% до 2,9%", - сказав він.

Надалі економічне зростання прискориться, ураховуючи припущення прогнозу НБУ про зниження безпекових ризиків у середині 2024 року.

"Експорт відновлюватиметься активніше після налагодження морської логістики та припинення обстрілів інфраструктури. Поступове повернення мігрантів сприятиме пожвавленню споживчого попиту, а інвестиції суттєво зростуть на етапі відбудови країни. Вагому роль у стимулюванні економіки і надалі відіграватиме м’яка фіскальна політика - дефіцит бюджету залишатиметься значним через потреби в підтримці обороноздатності та економічного відновлення", - сказав Пишний.

З огляду на це НБУ прогнозує зростання реального ВВП у 2024 році на 3,5%, а у 2025 році - на 6,8%.

ВВП України

За даними Держстату, падіння валового внутрішнього продукту України за 2022 рік становило 29,1%.

Прогноз зростання ВВП України на рівні 3,2% закладений до державного бюджету на 2023 рік у вересні минулого року і з тих пір не змінювався.

У квітні НБУ покращив прогноз зростання економіки України у 2023 році з 0,3% до 2,0%. У НБУ зазначали, що із наступного року відновлення економіки пришвидшуватиметься завдяки зниженню безпекових ризиків та повоєнній відбудові.

Водночас МВФ прогнозує зростання економіки України у 2023 році на 1-3%. ЄБРР прогнозує зростання на 1%, Світовий банк - на 0,5%. Усі міжнародній організації відзначають високу невизначеність щодо прогнозів.