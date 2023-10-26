НБУ в третий раз за год улучшил прогноз роста экономики Украины

Сообщается, что прогноз роста реального ВВП в этом году повышен с 2,9 до 4,9%. На это повлиял ряд факторов, среди которых:

высокая адаптивность бизнеса и населения к военным условиям

урожай, который оказался выше прогнозируемого

расширение альтернативных путей экспорта

более существенные объемы бюджетных расходов

Что касается 2024 года, то прогноз роста повысили незначительно с 3,5 до 3,6%. Несмотря на то, что остаются риски в сфере безопасности.

Предполагается, что экономический рост будет обусловлен развитием альтернативных путей поставок и сохранение мягкой фискальной политики, которая будет поддерживать потребительский спрос. Хотя усложненная логистика и ограниченные войной инвестиции будут тормозить экономику.

На 2025 год Национальный банк ухудшил прогноз с 6,8 до 6%, тем не менее рост экономики ускорится по сравнению с 2024 годом. Такие параметры возможны при снижении рисков безопасности, которое будет сопровождаться возвращением украинцев из-за границы, увеличением инвестиций, налаживанием оптимальной логистики и производства, восстановлением поврежденной инфраструктуры.

