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НБУ в третий раз за год улучшил прогноз роста экономики Украины

Фото: глава Национального банка Украины Андрей Пышный (facebook.com/NationalBankOfUkraine)
Автор: Данила Крамаренко

Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз роста экономики в 2023 году. Как ожидается, валовый внутренний продукт (ВВП) вырастет почти на 5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт регулятора.

Сообщается, что прогноз роста реального ВВП в этом году повышен с 2,9 до 4,9%. На это повлиял ряд факторов, среди которых:

  • высокая адаптивность бизнеса и населения к военным условиям
  • урожай, который оказался выше прогнозируемого
  • расширение альтернативных путей экспорта
  • более существенные объемы бюджетных расходов

Что касается 2024 года, то прогноз роста повысили незначительно с 3,5 до 3,6%. Несмотря на то, что остаются риски в сфере безопасности.

Предполагается, что экономический рост будет обусловлен развитием альтернативных путей поставок и сохранение мягкой фискальной политики, которая будет поддерживать потребительский спрос. Хотя усложненная логистика и ограниченные войной инвестиции будут тормозить экономику.

На 2025 год Национальный банк ухудшил прогноз с 6,8 до 6%, тем не менее рост экономики ускорится по сравнению с 2024 годом. Такие параметры возможны при снижении рисков безопасности, которое будет сопровождаться возвращением украинцев из-за границы, увеличением инвестиций, налаживанием оптимальной логистики и производства, восстановлением поврежденной инфраструктуры.
 

 

Отметим, это уже третий позитивный пересмотр прогноза роста экономики Украины на 2023 год. Например, в январе Национальный банк ухудшил роста ВВП до 0,3%.

Однако уже в апреле глава НБУ Андрей Пышный сообщил о прогнозируемом уровне в 2%, после чего в июле он был улучшен до 2,9%.

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Национальный банк УкраиныВВПЭкономика Украины