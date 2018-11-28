НБУ: во время военного положения банковская система будет работать в обычном режиме

Фото: НБУ (РБК-Украина)

Никакие административные ограничения на валютном рынке НБУ не вводит

В Национальном банке Украины (НБУ) отметили, что во время военного положения банковская система будет работать в обычном режиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Нацбанка в Facebook.

Как отмечается, на сегодня банки в Украине являются достаточно устойчивыми, ликвидными и капитализированными, и введение военного положения не создает рисков для стабильности финансовой системы. Кроме того, в НБУ добавили, что на валютном или денежно-кредитном рынке не будут введены никакие административные ограничения.

"Национальный банк напоминает, что на время военного положения, введенного сроком на 30 дней в 10 областях Украины, банковская система и в дальнейшем будет работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Кроме того, в НБУ отметили, что в случае необходимости, банки могут получить поддержку ликвидностью от НБУ по постоянно действующим инструментам рефинансирования.

"Для обеспечения стабильности на валютном рынке Национальный банк продолжает внимательно следить за его состоянием и в случае необходимости будет выходить с интервенциями для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний. Национальный банк имеет для этого достаточно ресурсов - объем международных резервов на сегодня достигает 17,8 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что текущие колебания курса валют в Украине вызваны преимущественно ситуативными и психологическими факторами.

Отметим, в 10 областях Украины (Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой, Запорожской) и внутренних водах акватории Керченского вводится военное положение сроком на 30 дней, начиная с 26 ноября. На данный момент соответствующий закон подписали спикер парламента Андрей Парубий и президент Украины Петр Попрошенко. Вместе с тем, закон еще не опубликован. Он вступит в силу сразу после публикации.