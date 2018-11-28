НБУ: під час воєнного стану банківська система працюватиме в звичайному режимі

Фото: НБУ (РБК-Україна)

Жодні адміністративні обмеження на валютному ринку НБУ не запроваджує

У Національному банку України (НБУ) наголосили, що під час воєнного стану банківська система працюватиме в звичайному режимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Нацбанку у Facebook.

Як зазначається, на сьогодні банки в Україні є достатньо стійкими, ліквідними та капіталізованими, і запровадження воєнного стану не створює ризиків для стабільності фінансової системи. Крім того, у НБУ додали, що на валютному чи грошово-кредитному ринку не будуть запроваджені жодні адміністративні обмеження.

"Національний банк нагадує, що на час воєнного стану, запровадженого строком на 30 днів у 10 областях України, банківська система і надалі працюватиме в звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у НБУ зазначили, що в разі необхідності, банки можуть отримати підтримку ліквідністю від НБУ за постійно діючими інструментами рефінансування.

"Для забезпечення стабільності на валютному ринку Національний банк продовжує уважно стежити за його станом і в разі необхідності виходитиме з інтервенціями для згладжування надмірних курсових коливань. Національний банк має для цього достатньо ресурсів - обсяг міжнародних резервів на сьогодні сягає 17,8 млрд доларів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поточні коливання курсу валют в Україні спричинені переважно ситуативними та психологічними чинниками.

Зазначимо, в 10 областях України (Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій) і внутрішніх водах Керченської акваторії вводиться воєнний стан сроком на 30 днів, починаючи з 26 листопада. Наразі відповідний закон підписали спікер парламенту Андрій Парубій та президент України Петро Попрошенко. Разом з тим, закон ще не опубліковано. Він вступить в силу одразу після публікації.