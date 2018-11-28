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Нацбанк назвал причину колебания курса валют в Украине

Новости » Экономика    28.11.2018 - 14:56
Нацбанк назвал причину колебания курса валют в Украине
Фото: обмен валют (РБК-Украина)

Колебание курса валют вызвано психологическими факторами

Текущие колебания курса валют в Украине вызваны преимущественно ситуативными и психологическими факторами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Нацбанка в Facebook.

Как отмечается, НБУ продолжает придерживаться политики гибкого курсообразования, при котором курс гривны определяет рынок.

"Фундаментальных рыночных причин для значительных курсовых колебаний нет. Текущие колебания вызваны преимущественно ситуативными и психологическими факторами", - говорится в сообщении.

В НБУ добавили, что ситуация на наличном валютном рынке на сегодня являются результатом предопределенного последними новостями психологического фактора. Как ожидается, после ослабления давления конкуренция среди участников рынка обусловит уменьшение маржи на проведение операций по обмену валюты, и курс гривны на наличном рынке снова вернется к рыночному уровню, определяемому фундаментальными факторами.

Нацбанк назвал причину колебания курса валют в Украине

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Напомним, ранее сообщалось, что в обменных пунктах Украины сегодня, 28 ноября 2018 года, курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 31 копейку до 28,62 гривен за доллар, в покупке вырос на 5 копеек до 28,15 гривен за доллар.

Как писало РБК-Украина, за последние три дня, после сообщений о введении военного положения, наличный курс доллара вырос в покупке на 41 копейку до 28,15 грн/доллар, в продаже - на 64 копейки (на 2,3%) до 28,62 грн/доллар.

Добавим, сегодня, 28 ноября, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении военного положения в 10 областях Украины сроком на 30 дней, с 26 ноября по 26 декабря. Закон вступит в силу сразу после публикации.

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