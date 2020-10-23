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НБУ впервые с июля отказался от интервенций на валютном рынке

Киев, Пятница 23 октября 2020 17:28
НБУ впервые с июля отказался от интервенций на валютном рынке
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 19 - 23 октября 2020 года не проводил интервенций по продаже валюты на межбанковском валютном рынке. При этом центробанк не проводил интервенций по покупке валюты.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ впервые с июля 2020 года отказался от интервенций на валютном рынке. В последний раз Нацбанк не участвовал в торгах в течение недели 13 -17 июля.

По данным центробанка, всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4509,40 млн долларов и продал на 3584,10 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 925,30 млн долларов.

Напомним, НБУ сократил продажу валюты на межбанке до минимума. В течение недели 12 - 16 октября 2020 года НБУ продал на межбанковском валютном рынке 1,0 млн долларов. Таким образом, НБУ продолжил продажу валюты на межбанке для поддержки курса гривны, сократив ее по сравнению с предыдущей неделей.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ в течение сентября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 231,5 млн долларов. При этом центробанк купил за месяц 34,0 млн долларов. Таким образом, сальдо операций НБУ снова стало отрицательным - минус 197,5 млн долларов.

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