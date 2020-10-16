НБУ сократил продажу валюты на межбанке до минимума

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

НБУ продал за неделю символическую сумму в 1 млн долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 12 - 16 октября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 1,0 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по покупке валюты.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ продолжил продажу валюты на межбанке для поддержки курса гривны, сократив ее по сравнению с предыдущей неделей (8,7 млн долларов).

По данным центробанка, всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4509,40 млн долларов и продал на 3584,10 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 925,30 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ в течение сентября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 231,5 млн долларов. При этом центробанк купил за месяц 34,0 млн долларов. Таким образом, сальдо операций НБУ снова стало отрицательным - минус 197,5 млн долларов.

Отметим, Международный валютный фонд обновил прогноз относительно курса гривны к доллару на период до 2025 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2020 году 27,20 грн/доллар (предыдущий прогноз - 30,0 грн/доллар).