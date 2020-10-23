НБУ вперше з липня відмовився від інтервенцій на валютному ринку

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 19 - 23 жовтня 2020 року не проводив інтервенції з продажу валюти на міжбанківському валютному ринку. При цьому центробанк не проводив інтервенції з купівлі валюти.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, НБУ вперше з липня 2020 року відмовився від інтервенцій на валютному ринку. Востаннє Нацбанк не брав участі в торгах протягом тижня 13 -17 липня.

За даними центробанку, всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4509,40 млн доларів і продав на 3584,10 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 925,30 млн доларів.

Нагадаємо, НБУ скоротив продаж валюти на міжбанку до мінімуму. Протягом тижня 12 - 16 жовтня 2020 року НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 1,0 млн доларів. Таким чином, НБУ продовжив продаж валюти на міжбанку для підтримки курсу гривні, скоротивши її у порівнянні з попереднім тижнем.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ протягом вересня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 231,5 млн доларів. При цьому центробанк купив за місяць 34,0 млн доларів. Таким чином, сальдо операцій НБУ знову стало негативним - мінус 197,5 млн доларів.