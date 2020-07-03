НБУ возобновил продажу валюты из-за ажиотажа на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) возобновил продажу валюты на межбанковском валютном рынке, чтобы стабилизировать ситуацию после заявления главы НБУ Якова Смолия об отставке. Интервенции проводились в больших объемах.

Об этом РБК-Украина сообщили в НБУ.

Как отметил собеседник агентства, скачок курса произошел "из-за психологических факторов - новостей об отставке главы НБУ", поэтому центробанк продавал валюту "достаточно активно".

Отметим, что в последний раз НБУ продавал валюту на межбанке во время острой фазы коронакризиса - в начале апреля.

После этого в течение трех месяцев НБУ только покупал валюту и компенсировал потери марта.

Напомним, курс доллара резко пошел вверх после того, вечером 1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что подал в отставку из-за систематического политического давления.

Благодаря интервенциям НБУ курс на межбанке 3 июля стабилизировался на уровне 27,20 гривен за доллар.