НБУ поновив продаж валюти через ажіотаж на міжбанку

Національний банк України (НБУ) поновив продаж валюти на міжбанківському валютному ринку, щоб стабілізувати ситуацію після заяви голови НБУ Якова Смолія про відставку. Інтервенції здійснювалися у великих обсягах.

Про це РБК-Україна повідомили у НБУ.

Як зазначив співрозмовник агентства, стрибок курсу відбувся "через суто через психологічні чинники - новини про відставку голови НБУ", тому центробанк продавав валюту "досить активно".

Відзначимо, що востаннє НБУ продавав валюту на міжбанку під час гострої фази коронакризи - на початку квітня.

Після цього упродовж трьох місяців НБУ лише купував валюту та компенсував втрати березня.

Нагадаємо, курс долара різко пішов вгору після того, ввечері 1 липня глава НБУ Яків Смолій заявив, що подав у відставку через систематичний політичний тиск.

Завдяки інтервенціям НБУ курс на міжбанку 3 липня стабілізувався на рівні 27,20 гривень за долар.