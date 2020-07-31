НБУ назвал причины девальвации гривны в июле

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Подорожание доллара за месяц на 1 гривну произошло под влиянием психологических факторов

В июле 2020 года на валютном рынке наблюдалась тенденция к обесцениванию гривны. Национальный банк Украины (НБУ) поддерживал курс и продавал доллары.

Об этом говорится в "Инфляционном отчете" НБУ за июль.

"Временный рост турбулентности на валютном рынке и девальвация гривны в июле обусловлены ситуативными психологическими факторами", - говорится в отчете.

Как отмечается в документе, НБУ продолжал сглаживать колебания на рынке - "сальдо интервенций по итогам месяца было отрицательным".

В НБУ отмечают, что во II квартале 2020 года ревальвационное давление на валютном рынке обеспечивалось значительным предложением иностранной валюты благодаря поступлениям от традиционных экспортно-ориентированных отраслей (в частности АПК) и "Нафтогаза" при одновременных умеренных платежах за импорт.

"Это позволило НБУ возобновить покупку иностранной валюты, не противодействуя тенденциям, которые преобладали на рынке, и компенсировать значительный объем ее продажи для удовлетворения ажиотажного спроса в марте", - говорится в документе.

Отметим, официальный курс доллара к гривне за июль вырос на 3,7% с 26,69 гривен за доллар до 27,69 гривен за доллар.

Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что причинами резкого роста курса доллара к гривне в июле-2020 стали психологические факторы.

По его мнению, "нет другого объяснения, чем то, что это в принципе вызвано публичными заявлениями о том, что нужна девальвация, что гривна будет падать".

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение июня купил на межбанковском валютном рынке 1 155,0 млн долларов.

При этом центробанк не проводил интервенции по продаже валюты. Июнь стал третьим месяцем после апреля и мая, когда НБУ выкупал валюту в резервы, потраченную для погашения ажиотажного спроса в марте.