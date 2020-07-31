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НБУ відновив купівлю валюти на міжбанку

Київ, П'ятниця 31 липня 2020 18:25
НБУ відновив купівлю валюти на міжбанку
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Незважаючи на купівлю валюти за підсумками місяця сформувалося негативне сальдо

Національний банк України протягом тижня 27-31 липня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 38,00 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, НБУ відновив купівлю валюти вперше з початку місяця. Однак за підсумками липня сформувалося від'ємне сальдо в 368,70 млн доларів. Всього центробанк купив 130,00 млн доларів і продав 498,70 млн доларів.

За даними центробанку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4014,90 млн доларів і продав на 3291,80 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 723,10 млн доларів.

Нагадаємо, Національний банк України протягом тижня 20-24 липня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 347,80 млн доларів для підтримки курсу гривні.

Зазначимо, офіційний курс долара до гривні за липень 2020 року зріс на 3,7% з 26,69 гривень за долар до 27,69 гривень за долар.

У НБУ вважають, що тимчасовий зростання турбулентності на валютному ринку і девальвація гривні в липні обумовлені ситуативними, психологічними чинниками

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