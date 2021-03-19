НБУ возобновил покупку долларов на межбанке и пополнил резервы

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 15-19 марта 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 30,5 млн долларов. При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по продаже долларов.

Об этом сообщается на сайте НБУ .

Таким образом, НБУ возобновил интервенции на межбанке после того, как на прошлой неделе не участвовал в торгах.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 290,5 млн долларов и продал 20 млн долларов. Сальдо интервенций составило 270,5 млн долларов.