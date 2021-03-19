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НБУ возобновил покупку долларов на межбанке и пополнил резервы

Новина українською → Украина, Пятница 19 марта 2021 17:52
НБУ возобновил покупку долларов на межбанке и пополнил резервы Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 15-19 марта 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 30,5 млн долларов. При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по продаже долларов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ возобновил интервенции на межбанке после того, как на прошлой неделе не участвовал в торгах.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 290,5 млн долларов и продал 20 млн долларов. Сальдо интервенций составило 270,5 млн долларов.

НБУ возобновил покупку долларов на межбанке и пополнил резервы

Как сообщало РБК-Украина, в декабре Национальный банк Украины (НБУ) утвердил обновленную Стратегию валютных интервенций. Документ определяет политику присутствия НБУ на межбанковском валютном рынке в условиях режима инфляционного таргетирования и сохранения гибкого курсообразования.

Национальный банк Украины в течение 2020 года купил на межбанковском валютном рынке на 4929,00 млн долларов и продал на 3891,00 млн долларов. За весь год чистая покупка валюты Нацбанком составила 1038,00 млн долларов.

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