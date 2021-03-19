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НБУ відновив купівлю доларів на міжбанку і поповнив резерви

Новость на русском → Україна, П'ятниця 19 березня 2021 17:52
НБУ відновив купівлю доларів на міжбанку і поповнив резерви Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 15-19 березня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 30,5 млн доларів. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з продажу доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, НБУ відновив інтервенції на міжбанку після того, як минулого тижня не брав участь у торгах.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 290,5 млн доларів і продав 20 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 270,5 млн доларів.

НБУ відновив купівлю доларів на міжбанку і поповнив резерви

Як повідомляло РБК-Україна, у грудні Національний банк України (НБУ) затвердив оновлену Стратегію валютних інтервенцій. Документ визначає політику присутності НБУ на міжбанківському валютному ринку в умовах режиму інфляційного таргетування і збереження гнучкого курсоутворення.

Національний банк України протягом 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку на 4929,00 млн доларів і продав на 3891,00 млн доларів. За весь рік чиста купівля валюти Нацбанком склала 1038,00 млн доларів.

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