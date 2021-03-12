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Ситуация на валютном рынке: НБУ отказался от интервенций

Новина українською → Украина, Пятница 12 марта 2021 16:45
Ситуация на валютном рынке: НБУ отказался от интервенций Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 9-12 марта 2021 года не покупал валюту на межбанковском валютном рынке. При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по продаже долларов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ снова отказался от интервенций после того, как на прошлой неделе выкупил 20 млн долларов.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 260,0 млн долларов и продал 20 млн долларов. Сальдо интервенций составило 240,0 млн долларов.

Ситуация на валютном рынке: НБУ отказался от интервенций

Напомним, по данным НБУ, на межбанковском валютном рынке продолжало наблюдаться близкое к равновесному соотношение спроса и предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков.

Как сообщало РБК-Украина, в декабре Национальный банк Украины (НБУ) утвердил обновленную Стратегию валютных интервенций. Документ определяет политику присутствия НБУ на межбанковском валютном рынке в условиях режима инфляционного таргетирования и сохранения гибкого курсообразования.

Национальный банк Украины в течение 2020 года купил на межбанковском валютном рынке на 4929,00 млн долларов и продал на 3891,00 млн долларов. За весь год чистая покупка валюты Нацбанком составила 1038,00 млн долларов.

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