Ситуация на валютном рынке: НБУ отказался от интервенций

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 9-12 марта 2021 года не покупал валюту на межбанковском валютном рынке. При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по продаже долларов.

Об этом сообщается на сайте НБУ .

Таким образом, НБУ снова отказался от интервенций после того, как на прошлой неделе выкупил 20 млн долларов.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 260,0 млн долларов и продал 20 млн долларов. Сальдо интервенций составило 240,0 млн долларов.

Напомним, по данным НБУ, на межбанковском валютном рынке продолжало наблюдаться близкое к равновесному соотношение спроса и предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков.