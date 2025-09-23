UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

НБУ вийшов із зони комфорту: чого очікувати від курсу долара

Фото: Курс долара може зрости через збільшення дефіциту валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Після кількох тижнів спокою Національному банку довелося активніше втручатися в ситуацію на валютному ринку. Нацбанк продав 652 млн доларів за тиждень, щоб утримати курс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU.

Як зазначається в огляді, упродовж минулого тижня дефіцит валюти залишався невеликим і за чотири дні становив 242 млн доларів. Нацбанк продавав у середньому менше 100 млн доларів щодня, але різке зростання попиту на валюту змінило ситуацію.

У п’ятницю 19 вересня НБУ був змушений збільшити обсяги інтервенцій. Лише за цей день продаж валюти різко зріс, що вплинуло на позиції гривні на ринку.

Інтервенції зросли

За підсумками тижня НБУ продав 652 млн доларів із міжнародних резервів. Це більше за середньотижневий рівень інтервенцій, які спостерігалися з початку повномасштабної війни.

Водночас регулятор намагався втримати офіційний курс біля позначки 41,3 грн/долар. Протягом дня гривня коливалася на 5-6 копійок, але у п’ятницю курс на міжбанку послабшав до 41,36/долар, що стало відчутним сигналом для ринку.

Що кажуть аналітики

За оцінкою ICU, дефіцит валюти дозволяв НБУ залишатися в зоні комфорту протягом кількох тижнів. Проте раптове зростання попиту змусило регулятора збільшити продаж валюти вже після фіксації офіційного курсу.

Аналітики вважають, що причиною зростання інтервенцій міг стати попит із боку державних структур. При цьому вони прогнозують, що Нацбанк утримуватиме офіційний курс гривні поблизу поточного рівня, але дозволятиме більші коливання на ринку.

Нагадаємо, у НБУ висловили занепокоєння ситуацією зі зростанням імпорту та скороченням експорту. Це може привезти до зайвих витрат міжнародних резервів України.

Водночас уряд суттєво покращив прогноз курсу долара при підготовці проєкту бюджету на 2026 рік. Тепер середній курс у 2025 році очікується на рівні 42,4 грн/долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс євро