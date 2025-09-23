НБУ вийшов із зони комфорту: чого очікувати від курсу долара

Як зазначається в огляді, упродовж минулого тижня дефіцит валюти залишався невеликим і за чотири дні становив 242 млн доларів. Нацбанк продавав у середньому менше 100 млн доларів щодня, але різке зростання попиту на валюту змінило ситуацію.

У п’ятницю 19 вересня НБУ був змушений збільшити обсяги інтервенцій. Лише за цей день продаж валюти різко зріс, що вплинуло на позиції гривні на ринку.

Інтервенції зросли

За підсумками тижня НБУ продав 652 млн доларів із міжнародних резервів. Це більше за середньотижневий рівень інтервенцій, які спостерігалися з початку повномасштабної війни.

Водночас регулятор намагався втримати офіційний курс біля позначки 41,3 грн/долар. Протягом дня гривня коливалася на 5-6 копійок, але у п’ятницю курс на міжбанку послабшав до 41,36/долар, що стало відчутним сигналом для ринку.



Що кажуть аналітики

За оцінкою ICU, дефіцит валюти дозволяв НБУ залишатися в зоні комфорту протягом кількох тижнів. Проте раптове зростання попиту змусило регулятора збільшити продаж валюти вже після фіксації офіційного курсу.

Аналітики вважають, що причиною зростання інтервенцій міг стати попит із боку державних структур. При цьому вони прогнозують, що Нацбанк утримуватиме офіційний курс гривні поблизу поточного рівня, але дозволятиме більші коливання на ринку.