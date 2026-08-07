НБУ випустить пам'ятну монету на честь Папи Римського Іоанна Павла II

Головне: Новий випуск НБУ: У 2026 році Нацбанк введе в обіг пам'ятну монету, присвячену видатному духовному лідеру Папі Римському Іоанну Павлу II.

У 2026 році Нацбанк введе в обіг пам'ятну монету, присвячену видатному духовному лідеру Папі Римському Іоанну Павлу II. Історичний привід: Випуск приурочено до 25-річчя його першого Апостольського візиту в Україну, який відбувся наприкінці червня 2001 року.

Випуск приурочено до 25-річчя його першого Апостольського візиту в Україну, який відбувся наприкінці червня 2001 року. Деталі згодом: НБУ вже розпочав роботу над монетою. Інформацію про її дизайн, номінал, тираж та точну дату презентації оголосять пізніше.

НБУ вже розпочав роботу над монетою. Інформацію про її дизайн, номінал, тираж та точну дату презентації оголосять пізніше. Символізм та традиція: Випуск стане продовженням нумізматичної серії, присвяченої українсько-польській солідарності, європейській єдності та історичному примиренню народів.

Монету присвятять видатному духовному лідеру, одному з найвпливовіших поляків ХХ століття та 25-й річниці його візиту до України.

Деталі майбутнього випуску розкрили голова Нацбанку Андрій Пишний та надзвичайний і повноважний посол України при Святому Престолі Андрій Юраш.

Національний банк уже розпочав роботу над новою пам'ятною монетою. Її планують ввести в обіг у 2026 році. Водночас деталі щодо дизайну, номіналу, тиражу та дати презентації обіцяють повідомити пізніше.

Чому монету присвятили Іоанну Павлу II

Апостольський візит Іоанна Павла II до України відбувся 23-27 червня 2001 року. Під час першого звернення в Києві понтифік назвав себе другом українського народу, говорив про особливе місце України між Сходом і Заходом та наголосив на її європейському покликанні.

У Нацбанку також нагадали, що у 2003 році Папа закликав українців і поляків не залишатися заручниками болісної історичної пам'яті, визнавати помилки минулого, прощати образи та просити пробачення за власні провини.

За словами голови НБУ Андрія Пишного, майбутня пам'ятна монета має зберегти пам'ять про постать Іоанна Павла II та його ідеї, які, за оцінкою Нацбанку, залишаються актуальними для України й сьогодні.

Монета продовжить нумізматичну традицію

У Нацбанку зазначили, що випуск нової монети стане продовженням нумізматичної традиції, пов'язаної з українсько-польською солідарністю.

Зокрема, у 2023 році Національний банк України та Національний банк Польщі спільно випустили набір срібних пам'ятних монет "Дружба та братство - найбільше багатство", присвячений партнерству двох держав та підтримці України після початку повномасштабної російської агресії.

За задумом НБУ, нова монета має розвинути цю тему у ширшому історичному контексті як символ свободи, примирення, відповідальності за історичну пам'ять та європейської єдності.