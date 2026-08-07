НБУ випустить пам'ятну монету на честь Папи Римського Іоанна Павла II

Національний банк України у 2026 році випустить пам'ятну монету, присвячену Святому Папі Римському Іоанну Павлу II та 25-річчю його історичного Апостольського візиту до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк України.
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Монету присвятять видатному духовному лідеру, одному з найвпливовіших поляків ХХ століття та 25-й річниці його візиту до України.
Деталі майбутнього випуску розкрили голова Нацбанку Андрій Пишний та надзвичайний і повноважний посол України при Святому Престолі Андрій Юраш.
Національний банк уже розпочав роботу над новою пам'ятною монетою. Її планують ввести в обіг у 2026 році. Водночас деталі щодо дизайну, номіналу, тиражу та дати презентації обіцяють повідомити пізніше.
Апостольський візит Іоанна Павла II до України відбувся 23-27 червня 2001 року. Під час першого звернення в Києві понтифік назвав себе другом українського народу, говорив про особливе місце України між Сходом і Заходом та наголосив на її європейському покликанні.
У Нацбанку також нагадали, що у 2003 році Папа закликав українців і поляків не залишатися заручниками болісної історичної пам'яті, визнавати помилки минулого, прощати образи та просити пробачення за власні провини.
За словами голови НБУ Андрія Пишного, майбутня пам'ятна монета має зберегти пам'ять про постать Іоанна Павла II та його ідеї, які, за оцінкою Нацбанку, залишаються актуальними для України й сьогодні.
У Нацбанку зазначили, що випуск нової монети стане продовженням нумізматичної традиції, пов'язаної з українсько-польською солідарністю.
Зокрема, у 2023 році Національний банк України та Національний банк Польщі спільно випустили набір срібних пам'ятних монет "Дружба та братство - найбільше багатство", присвячений партнерству двох держав та підтримці України після початку повномасштабної російської агресії.
За задумом НБУ, нова монета має розвинути цю тему у ширшому історичному контексті як символ свободи, примирення, відповідальності за історичну пам'ять та європейської єдності.
Раніше РБК-Україна розповідало про випуск Національним банком нової пам'ятної монети "Українська бавовна. Морський дрон Sea Baby". Монету присвятили морському безпілотнику, розробленому СБУ. У НБУ показали її дизайн, повідомили дату початку продажу, тираж і номінал, а також нагадали про роль дрона Sea Baby у виконанні бойових операцій, зокрема атаках на Кримський міст і кораблі Чорноморського флоту РФ.
Також НБУ випустив дві нові пам’ятні обігові монети номіналом 10 гривень, присвячені Сумській та Чернігівській областям. У НБУ показали дизайн монет, розповіли про їхній тираж, порядок введення в обіг і продаж у спеціальних роликах, а також пояснили, що серія покликана вшанувати стійкість прикордонних регіонів під час повномасштабної війни.