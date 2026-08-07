НБУ выпустит памятную монету в честь Папы Римского Иоанна Павла II

Национальный банк Украины в 2026 году выпустит памятную монету, посвященную Святому Папе Римскому Иоанну Павлу II и 25-летию его исторического Апостольского визита в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины.
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Монету посвятят выдающемуся духовному лидеру, одному из самых влиятельных поляков ХХ века и 25-й годовщине его визита в Украину.
Детали будущего выпуска раскрыли глава Нацбанка Андрей Пышный и чрезвычайный и полномочный посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш.
Национальный банк уже начал работу над новой памятной монетой. Ее планируют ввести в обращение в 2026 году. В то же время детали по дизайну, номиналу, тиражу и дате презентации обещают сообщить позже.
Апостольский визит Иоанна Павла II в Украину состоялся 23-27 июня 2001 года. Во время первого обращения в Киеве понтифик назвал себя другом украинского народа, говорил об особом месте Украины между Востоком и Западом и отметил ее европейское призвание.
В Нацбанке также напомнили, что в 2003 году Папа призвал украинцев и поляков не оставаться заложниками болезненной исторической памяти, признавать ошибки прошлого, прощать оскорбления и извиняться за собственные вины.
По словам главы НБУ Андрея Пышного, будущая памятная монета должна сохранить память о фигуре Иоанна Павла II и его идеях, которые, по оценке Нацбанка, остаются актуальными для Украины и сегодня.
В Нацбанке отметили, что выпуск новой монеты станет продолжением нумизматической традиции, связанной с украино-польской солидарностью.
В частности, в 2023 году Национальный банк Украины и Национальный банк Польши совместно выпустили набор серебряных памятных монет "Дружба и братство - величайшее богатство", посвященный партнерству двух государств и поддержке Украины после начала полномасштабной российской агрессии.
По замыслу НБУ новая монета должна развить эту тему в более широком историческом контексте как символ свободы, примирения, ответственности за историческую память и европейского единства.
Ранее РБК-Украина рассказывало о выпуске Национальным банком новой памятной монеты "Украинский хлопок. Морской дрон Sea Baby". Монету посвятили морскому беспилотнику, разработанному СБУ. В НБУ показали ее дизайн, сообщили дату начала продаж, тираж и номинал, а также напомнили о роли дрона Sea Baby в выполнении боевых операций, в том числе атаках на Крымский мост и корабли Черноморского флота РФ.
Также НБУ выпустил две новые памятные оборотные монеты номиналом в 10 гривен, посвященные Сумской и Черниговской областям. В НБУ показали дизайн монет, рассказали об их тираже, порядке введения в обращение и продаже в специальных роликах, а также объяснили, что серия призвана почтить устойчивость пограничных регионов во время полномасштабной войны.