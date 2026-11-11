НБУ изымает некоторые банкноты 50 и 200 гривен: нужно ли специально обменивать деньги
Национальный банк Украины (НБУ) производит замену банкнот номиналом 50 и 200 гривен старого образца. Однако это не внезапное изъятие, а постепенная плановая замена таких купюр на более современные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение НБУ.
Что происходит со старыми банкнотами 50 и 200 гривен
В Нацбанке напомнили, что о постепенной замене банкнот номиналами 50 и 200 гривен образцов 2003-2007 годов сообщили еще в октябре 2024 года. Сам процесс начался 1 ноября того же года.
Речь идет о замене старых купюр на банкноты номиналами в 50 и 200 гривен образца 2014 года. Это часть комплексной работы НБУ по оптимизации наличного обращения и повышению качества денежных знаков.
В то же время, жителям страны не нужно специально обменивать такие банкноты. Они остаются действительным платежным средством и ими можно без ограничений рассчитываться.
Какие еще банкноты постепенно заменяют
НБУ также производит постепенную замену других банкнот предыдущих лет выпуска:
- 20 и 100 гривен образцов 2003-2007 годов - с 1 января 2023 года;
- 500 гривен - с 1 августа 2024 года;
- 50 и 200 гривен образцов 2003-2007 годов - с 1 ноября 2024 года.
В ходе этого процесса банки не выдают такие купюры из касс по всем видам наличных операций. Нацбанк также прекратил передавать их банкам, инкассаторским компаниям и предприятиям по обработке наличных денег.
Когда банкноты старого образца попадают в банки, их больше не возвращают в обращение, а передают Национальному банку для дальнейшей утилизации.
Какие банкноты уже перестали быть платежным средством
Отдельно в НБУ напомнили, что со 2 марта 2026 года банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов изъяты из обращения и больше не являются средством платежа во время наличных расчетов. Вместо них в обращении используются монеты соответствующих номиналов.
В то же время такие банкноты можно бесплатно обменять на монеты и банкноты других номиналов, которые обращаются:
- в Национальном банке - для принятия отдельного решения о завершении обмена;
- в уполномоченных банках - до 28 февраля 2029 года;
- в других банках Украины - до 26 февраля 2027 года.
В Нацбанке отмечают, что замена банкнот предыдущих лет является обычным плановым процессом обновления наличных денег, а не основанием для беспокойства граждан.
Напомним, ранее украинцы зарегистрировали петицию правительству с просьбой вернуть в обращение бумажные банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен параллельно с монетами. Автор инициативы объясняет это тем, что металлические деньги тяжелые, занимают много места и могут быть неудобными для пожилых людей и лиц с нарушениями зрения или моторики.
Также РБК-Украина выяснило, как НБУ планирует использовать новую банкноту номиналом в 2000 гривен. В регуляторе объяснили, что она будет постепенно заменять изношенные и поврежденные купюры разных номиналов, а не только банкноты по 1000 гривен.