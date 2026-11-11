ua en ru
Ср, 11 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

НБУ изымает некоторые банкноты 50 и 200 гривен: нужно ли специально обменивать деньги

09:52 11.11.2026 Ср
3 мин
aimg Татьяна Веремеева
НБУ изымает некоторые банкноты 50 и 200 гривен: нужно ли специально обменивать деньги Фото: НБУ изымает часть банкнот 200 гривен (National Bank Of Ukraine)
Додати як бажане джерело в Google

Национальный банк Украины (НБУ) производит замену банкнот номиналом 50 и 200 гривен старого образца. Однако это не внезапное изъятие, а постепенная плановая замена таких купюр на более современные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение НБУ.

Что происходит со старыми банкнотами 50 и 200 гривен

В Нацбанке напомнили, что о постепенной замене банкнот номиналами 50 и 200 гривен образцов 2003-2007 годов сообщили еще в октябре 2024 года. Сам процесс начался 1 ноября того же года.

Речь идет о замене старых купюр на банкноты номиналами в 50 и 200 гривен образца 2014 года. Это часть комплексной работы НБУ по оптимизации наличного обращения и повышению качества денежных знаков.

В то же время, жителям страны не нужно специально обменивать такие банкноты. Они остаются действительным платежным средством и ими можно без ограничений рассчитываться.

Какие еще банкноты постепенно заменяют

НБУ также производит постепенную замену других банкнот предыдущих лет выпуска:

  • 20 и 100 гривен образцов 2003-2007 годов - с 1 января 2023 года;
  • 500 гривен - с 1 августа 2024 года;
  • 50 и 200 гривен образцов 2003-2007 годов - с 1 ноября 2024 года.

В ходе этого процесса банки не выдают такие купюры из касс по всем видам наличных операций. Нацбанк также прекратил передавать их банкам, инкассаторским компаниям и предприятиям по обработке наличных денег.

Когда банкноты старого образца попадают в банки, их больше не возвращают в обращение, а передают Национальному банку для дальнейшей утилизации.

Какие банкноты уже перестали быть платежным средством

Отдельно в НБУ напомнили, что со 2 марта 2026 года банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов изъяты из обращения и больше не являются средством платежа во время наличных расчетов. Вместо них в обращении используются монеты соответствующих номиналов.

В то же время такие банкноты можно бесплатно обменять на монеты и банкноты других номиналов, которые обращаются:

  • в Национальном банке - для принятия отдельного решения о завершении обмена;
  • в уполномоченных банках - до 28 февраля 2029 года;
  • в других банках Украины - до 26 февраля 2027 года.

В Нацбанке отмечают, что замена банкнот предыдущих лет является обычным плановым процессом обновления наличных денег, а не основанием для беспокойства граждан.

Напомним, ранее украинцы зарегистрировали петицию правительству с просьбой вернуть в обращение бумажные банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен параллельно с монетами. Автор инициативы объясняет это тем, что металлические деньги тяжелые, занимают много места и могут быть неудобными для пожилых людей и лиц с нарушениями зрения или моторики.

Также РБК-Украина выяснило, как НБУ планирует использовать новую банкноту номиналом в 2000 гривен. В регуляторе объяснили, что она будет постепенно заменять изношенные и поврежденные купюры разных номиналов, а не только банкноты по 1000 гривен.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальный банк Украины гривні
Новости
Переговоры в Абу-Даби: все о втором дне встреч Украины, США и России
Переговоры в Абу-Даби: все о втором дне встреч Украины, США и России
Аналитика
В поисках Patriot. Как Украина ищет антибаллистику и есть ли ракеты у Европы
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech В поисках Patriot. Как Украина ищет антибаллистику и есть ли ракеты у Европы