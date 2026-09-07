Нова купюра 2000 гривень: в НБУ пояснили, які банкноти вона заміщатиме

Національний банк не планує замінювати банкнотою номіналом 2000 гривень якийсь один номінал, зокрема 1000 грн. Нова купюра поступово заміщатиме частину банкнот різних номіналів відповідно до потреб готівкового обігу.

Про це у відповідь на запит РБК-Україна повідомила пресслужба Нацбанку.

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Новий найвищий номінал: 4 вересня 2026 року НБУ ввів в обіг банкноту 2000 грн із зображенням Василя Стуса, яка стала найбільшою за номіналом в історії гривні.

4 вересня 2026 року НБУ ввів в обіг банкноту 2000 грн із зображенням Василя Стуса, яка стала найбільшою за номіналом в історії гривні. Поступова заміна різних купюр: нова банкнота поступово витіснятиме зношені та пошкоджені купюри різних номіналів залежно від потреб обігу.

нова банкнота поступово витіснятиме зношені та пошкоджені купюри різних номіналів залежно від потреб обігу. Пропорції заміщення: одна купюра 2000 грн здатна замінити дві банкноти по 1000 грн або чотири по 500 грн.

одна купюра 2000 грн здатна замінити дві банкноти по 1000 грн або чотири по 500 грн. Економія коштів: впровадження нового номіналу дозволить зменшити витрати на виготовлення, транспортування, інкасацію, оброблення та зберігання готівки.

впровадження нового номіналу дозволить зменшити витрати на виготовлення, транспортування, інкасацію, оброблення та зберігання готівки. Презентаційні "нульові" примірники: для презентації та налаштування банківського обладнання виготовили кілька десятків спецбанкнот із нульовою нумерацією.

"Йдеться про оптимізацію загальної структури готівкового обігу, а не про заміну якогось одного номіналу", – пояснили в Національному банку.

У регуляторі зазначили, що банкноти номіналом 2000 грн випускатимуться в межах запланованих обсягів, насамперед на заміну зношених і пошкоджених банкнот інших номіналів.

Таким чином, нова найвища банкнота поступово заміщатиме частину купюр різного номіналу – залежно від потреб готівкового обігу.

Водночас у НБУ зазначили, що одна банкнота номіналом 2000 грн може замінити дві купюри по 1000 грн або чотири по 500 грн. Це, за розрахунками регулятора, дасть змогу скоротити витрати на виготовлення, транспортування, інкасацію, оброблення та зберігання готівки.

Скільки "нульових" 2000 гривень виготовили

Для презентації нової банкноти НБУ виготовив кілька десятків спеціальних примірників із нульовою нумерацією.

"Для проведення презентації було виготовлено кілька десятків презентаційних примірників (всі – з нульовою нумерацією) з дотриманням відповідних вимог щодо забезпечення режиму секретності", – відповіли у Нацбанку.

Ці банкноти використовувалися також для налаштування банківського обладнання перед запуском нового номіналу. Водночас вони не призначені для використання в готівковому обігу. Після презентації такі примірники зберігаються на Банкнотно-монетному дворі НБУ як зразки продукції для внутрішніх процедур.

Нагадаємо, НБУ ввів банкноту номіналом 2000 грн в обіг 4 вересня 2026 року. На новій купюрі зображено українського поета, дисидента та Героя України Василя Стуса. Вона стала найвищим номіналом в історії гривні.

Детальніше про те, чому, на думку експертів, НБУ вирішив випустити новий номінал саме зараз та як поява такої купюри вплине на економіку й інфляційні очікування, читайте в матеріалі РБК-Україна "Банкнота тривоги? Що означає поява купюри 2000 гривень і чи варто боятись за гроші".