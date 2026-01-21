НБУ відступив від рекорду. Наскільки знизився курс євро?

Курс валют: головне

Як змінився офіційний курс євро

Яка ситуація на готівковому ринку

Наскільки зріс міжбанк у січні

Офіційний курс євро на 22 січня становив 50,67 гривень, що на 5 копійок нижче за значення 21 січня. З 1 січня (49,79 гривень) курс євро зріс на 88 копійок.

Курс долара на 22 січня встановлено на рівні 43,18 гривень (-0,08 гривень до попереднього дня).

Вартість валюти в обмінниках

В обмінниках і касах банків середній курс продажу євро до 17:00 становив 50,96 гривень, що на 2 копійки нижче за курс попереднього дня. Курс купівлі валюти Єврозони зріс на 1 копійку - до 50,30 гривень.

Долар на готівковому ринку продовжує дешевшати. Курси купівлі-продажу цієї валюти знизилися на 11 копійок порівняно з 20 січня.

Зростання євро на міжбанківському ринку

За період із 1 до 20 січня курс продажу євро на міжбанківському ринку зріс на 1,2 гривні - до 50,73 гривень, водночас курс продажу збільшився на 1,26 гривень - до 50,69 гривень. Протягом 1-20 січня офіційний курс зріс лише на 54 копійки - з 49,79 до 50,3 гривень.

Курс долара на міжбанку за цей період на 1,07-1,12 гривень до 43,24-43,29 гривень (купівля-продаж).