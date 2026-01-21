НБУ відступив від рекорду. Наскільки знизився курс євро?

Національний банк знизив офіційний курс євро з рекордного рівня - 50,67 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Як змінився офіційний курс євро
Яка ситуація на готівковому ринку
Наскільки зріс міжбанк у січні
Офіційний курс євро на 22 січня становив 50,67 гривень, що на 5 копійок нижче за значення 21 січня. З 1 січня (49,79 гривень) курс євро зріс на 88 копійок.
Курс долара на 22 січня встановлено на рівні 43,18 гривень (-0,08 гривень до попереднього дня).
В обмінниках і касах банків середній курс продажу євро до 17:00 становив 50,96 гривень, що на 2 копійки нижче за курс попереднього дня. Курс купівлі валюти Єврозони зріс на 1 копійку - до 50,30 гривень.
Долар на готівковому ринку продовжує дешевшати. Курси купівлі-продажу цієї валюти знизилися на 11 копійок порівняно з 20 січня.
За період із 1 до 20 січня курс продажу євро на міжбанківському ринку зріс на 1,2 гривні - до 50,73 гривень, водночас курс продажу збільшився на 1,26 гривень - до 50,69 гривень. Протягом 1-20 січня офіційний курс зріс лише на 54 копійки - з 49,79 до 50,3 гривень.
Курс долара на міжбанку за цей період на 1,07-1,12 гривень до 43,24-43,29 гривень (купівля-продаж).
Нагадаємо, на 21 січня НБУ підняв офіційний курс євро до рекордного значення - 50,72 гривень, що на 42 копійки більше, ніж значення попереднього дня. Курс долара було встановлено центробанком на 21 січня на рівні - 43,25 гривень.
Зростання курсу євро, зокрема, пов'язане зі зростанням вартості євро до долара на міжнародному ринку. Новий виток підвищення тарифів між ЄС і США на тлі конфлікту навколо Гренландії можуть збільшити турбулентність на валютному ринку та призвести до ще більшого подорожчання євро, вважає директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.