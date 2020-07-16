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НБУ восстанавливает тарифы в Системе электронных платежей

Киев, Четверг 16 июля 2020 10:26
НБУ восстанавливает тарифы в Системе электронных платежей
Фото: Национальный банк (РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Плата за переводы не взималась с марта из-за карантина

Национальный банк Украины восстанавливает тарифы за платежи в Системе электронных платежей (СЭП). Для участников системы с 24 июля начнут действовать обновленные тарифы.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, это связано с запланированным переходом СЭП на расширенный регламент работы, предусматривающий доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа на сутки 7 дней на неделю (23/7).

Кроме того, НБУ принял такое решение учитывая поэтапное ослабление Кабинетом министров Украины карантинных и противоэпидемических мероприятий, связанных с предотвращением распространения на территории Украины коронавирусной инфекции.

Поэтому с 24 июля 2020 года для участников системы начнут действовать обновленные тарифы за услуги в системе, переход на которые регулятор планировал провести еще весной этого года.

Напомним, что в связи с карантином НБУ на протяжении четырех месяцев (с 24 марта 2020 года) не брал с банков плату за осуществление расчетов в системе.

Отметим через Систему электронных платежей них платежей Национального банка Украины (СЭП) в 2019 году осуществлено 384 млн начальных платежей на сумму свыше 32 трлн грн, что больше на 7,5% по количеству и на 28% по сумме, чем в 2018 году.

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