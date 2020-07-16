НБУ відновлює тарифи у Системі електронних платежів

Фото: Національний банк (РБК-Україна)

Плата за перекази не стягувалася з березня через карантин

Національний банк України відновлює тарифи за платежі в Системі електронних платежів (СЕП). Для учасників системи з 24 липня почнуть діяти оновлені тарифи.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, це пов’язано із запланованим переходом СЕП на розширений регламент роботи, що передбачає доступність системи для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень (23/7).

Крім того, НБУ прийняв таке рішення ураховуючи поетапне послаблення Кабінетом міністрів України карантинних та протиепідемічних заходів, пов’язаних із запобіганням поширенню на території України коронавірусної інфекції.

Тож з 24 липня 2020 року для учасників системи почнуть діяти оновлені тарифи за послуги в системі, перехід на які регулятор планував здійснити ще навесні цього року.

Нагадаємо, що у зв’язку з карантином НБУ упродовж чотирьох місяців (з 24 березня 2020 року) не стягував з банків плату за здійснення розрахунків у системі.

Відзначимо через Систему електронних платежів них платежів Національного банку України (СЕП) у 2019 році здійснено 384 млн початкових платежів на суму понад 32 трлн грн, що більше на 7,5% за кількістю та 28% за сумою, ніж у 2018 році.