Межбанковские переводы в 8 раз превысили ВВП Украины

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

НБУ назвал сумму переводов через Систему электронных платежей

Через Систему электронных платежей них платежей Национального банка Украины (СЭП) в 2019 году проведено 384 млн начальных платежей на сумму свыше 32 трлн грн, что больше на 7,5% по количеству и на 28% по сумме, чем в 2018 году (357 млн начальных платежей на сумму 25 трлн грн). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, в течение 2019 года в СЭП в среднем за день обрабатывалось около 1,5 млн начальных платежей на сумму 130 млрд грн. В то же время потенциально система способна обрабатывать в течение одного банковского дня около 10 млн платежей.

Подавляющее большинство начальных платежей в 2019 году передано в систему банками Украины и их филиалами - 93% от их общего количества.

Как свидетельствует структура платежей в системе в 2019 году, по количеству чаще всего обрабатывались небольшие платежи:

до 1 тыс. грн - 51%;

от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн - 45%;

от 100 тыс. грн и более - 4%;

по сумме больше всего платежей приходилось на крупные платежи:

до 1 тыс. грн - меньше 1%;

от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн - 6%;

от 100 тыс. грн и больше - 93%.

Напомним, что Национальный банк продолжает модернизацию СЭП. С апреля 2020 года запланирован переход на расширенный регламент работы в формате 23/7. В среднесрочной перспективе планируется внедрение международного стандарта ISO 20022 для внутриукраинских платежей в национальной валюте; переход на режим круглосуточной работы 24/7; развитие и внедрение новых функциональных возможностей.

Система электронных платежей Национального банка (СЭП) - государственная банковская платежная система, которая обеспечивает проведение межбанковского перевода через счета, открытые в Национальном банке Украины. Система она обеспечивает осуществление 96% межбанковских переводов денежных средств в национальной валюте в пределах Украины. Участниками СЭП по состоянию на 1 января 2020 года были 75 банков, Государственная казначейская служба и Национальный банк Украины.

Как сообщало РБК-Украина, номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2019 году составил около 4 трлн грн. Таким образом сумма переводов через СЭП (32 трлн грн) в 8 раз превысила ВВП страны.