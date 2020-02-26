НБУ продлил время работы Системы электронных платежей

Система межбанковских платежей будет работать 23 часа в сутки 7 дней в неделю
Система электронных платежей Национального банка (СЭП) перейдет на расширенный регламент работы с 1 апреля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отметили в пресс-службе, расширенный режим предусматривает доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа на сутки 7 дней в неделю (23/7).
"Такая новация даст возможность проводить чувствительные к времени платежи, а также способствовать расширению доступа клиентов к финансовым услугам и росту доли безналичных расчетов", - отметили в НБУ.
В частности, регулятор определил следующие особенности расширенного регламента работы СЭП:
Напомним, через Систему электронных платежей них платежей Национального банка Украины (СЭП) в 2019 году осуществлено 384 млн начальных платежей на сумму свыше 32 трлн грн, что больше на 7,5% по количеству и на 28% по сумме, чем в 2018 году (357 млн начальных платежей на сумму 25 трлн грн).
Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) меняет тарифную политику в отношении системы электронных платежей (СЭП) и вводит с 24 марта 2020 года новые тарифы.