НБУ видит разворачивание мирового кризиса

Национальный банк Украины отслеживает ситуацию на международных финансовых рынках и видит разворачивание кризиса. Об этом сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий на брифинге.

Как отметил Чурий, индексы акций ведущих мировых бирж очень сильно снижаются, а рынок корпоративных ценных бумаг находится под значительным стрессом. Кроме того, валюты практически всех стран, в том числе и развитых, девальвируют, ослабляются по отношению к доллару.

"Мы видим, что происходит определенное разворачивание кризиса", - сказал он.

Кроме того, на брифинге глава НБУ Яков Смолий рассказал о контактах НБУ с коллегами из Европейского центрального банка, Федеральной резервной системы, с Международного валютного фонда.

"Мы обмениваемся информацией фактически онлайн по тем мерам и решениям, которые они принимают, и лучшие практики будем использовать в своей работе", добавил Смолий.

Как сообщало РБК-Украина, глава НБУ заявил, что Национальный банк Украины хочет ускорить получение программы расширенного финансирования от Международного валютного фонда. Также НБУ рассчитывает на программу для поддержки пострадавших от коронавируса стран. По его словам, часть этого финансирования пойдет на финансирование дефицита госбюджета, другая часть - на пополнение золотовалютных резервов.

Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что в ситуации с развертыванием мирового финансового кризиса из-за коронавируса "не иметь программы с МВФ - это на самом деле совершить самоубийство". При этом единственным требованием МВФ к Украине остается закон, который не позволит вернуть "ПриватБанк" Игорю Коломойскому.