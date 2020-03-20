НБУ бачить розгортання світової кризи

Національний банк України відстежує ситуацію на міжнародних фінансових ринках і бачить розгортання кризи. Про це сказав заступник голови НБУ Олег Чурій на брифінгу.

Як зазначив Чурій, індекси акцій провідних світових бірж дуже сильно знижуються, а ринок корпоративних цінних паперів перебуває під значним стресом. Крім того, валюти практично всіх країн, в тому числі і розвинених, девальвують, послаблюються по відношенню до долара.

"Ми бачимо, що відбувається певне розгортання кризи", - сказав він.

Крім того, на брифінгу голова НБУ Яків Смолій розповів про контакти НБУ з колегами з Європейського центрального банку, Федеральної резервної системи, з Міжнародного валютного фонду.

"Ми обмінюємося інформацією фактично онлайн по тим заходам і рішенням, які вони приймають, і кращі практики будемо використовувати у своїй роботі", - додав Смолій.

Як повідомляло РБК-Україна, голова НБУ заявив, що Національний банк України хоче прискорити отримання програми розширеного фінансування від Міжнародного валютного фонду. Також НБУ розраховує на програму для підтримки постраждалих від коронавірусу країн. За його словами, частина цього фінансування піде на фінансування дефіциту держбюджету, інша частина - на поповнення золотовалютних резервів.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурій заявив, що в ситуації з розгортанням світової фінансової кризи через коронавірус "не мати програми з МВФ - це насправді вчинити самогубство". При цьому єдиною вимогою МВФ до України залишається закон, який не дозволить повернути "ПриватБанк" Ігорю Коломойському.