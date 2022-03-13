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НБУ вернул ограничения на вывоз за границу наличных в иностранной валюте

Новина українською →
Воскресенье 13 марта 2022 22:11
НБУ вернул ограничения на вывоз за границу наличных в иностранной валюте НБУ ввел ограничения на вывоз валюты (freepik.com)
Автор: Татьяна Самарук

Национальный банк Украины вернул ограничения на вывоз за границу наличных в иностранной валюте. Соответствующее решение регулятор принял 13 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацбанк.

В частности, украинцам снова запрещено вывозить за границу наличные валютные ценности, объем которых превышает эквивалент в 10 тысяч евро.

Поэтому, чтобы перевезти за границу наличные в валюте эквивалентом более 10 тысяч евро, гражданам нужно предоставить соответствующие подтверждающие документы:

  • справка о снятии наличных с собственных (личных) счетов;
  • валютно-обменная квитанция;
  • справка о приобретении банковских металлов.

Соответствующее решение принято с целью предотвращения вывода капитала за границу, учитывая коммуникации с соответствующими органами власти. Также Нацбанк уверяет, что такой шаг в нынешней ситуации является вынужденным.

Также украинцы должны декларировать валютные ценности, стоимость которых превышает эквивалент в 10 тысяч евро, когда пересекают государственную границу Украины. Это требование остается неизменным.

Ранее мы сообщали, что НБУ призвал участников мирового страхового рынка отказаться от работы с Россией.

Также мы писали, что НБУ предупредил о фейковых письмах со сбором средств якобы на помощь армии.

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Национальный банк Украины
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