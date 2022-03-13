НБУ вернул ограничения на вывоз за границу наличных в иностранной валюте
Национальный банк Украины вернул ограничения на вывоз за границу наличных в иностранной валюте. Соответствующее решение регулятор принял 13 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацбанк.
В частности, украинцам снова запрещено вывозить за границу наличные валютные ценности, объем которых превышает эквивалент в 10 тысяч евро.
Поэтому, чтобы перевезти за границу наличные в валюте эквивалентом более 10 тысяч евро, гражданам нужно предоставить соответствующие подтверждающие документы:
- справка о снятии наличных с собственных (личных) счетов;
- валютно-обменная квитанция;
- справка о приобретении банковских металлов.
Соответствующее решение принято с целью предотвращения вывода капитала за границу, учитывая коммуникации с соответствующими органами власти. Также Нацбанк уверяет, что такой шаг в нынешней ситуации является вынужденным.
Также украинцы должны декларировать валютные ценности, стоимость которых превышает эквивалент в 10 тысяч евро, когда пересекают государственную границу Украины. Это требование остается неизменным.
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