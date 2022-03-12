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НБУ призвал участников мирового страхового рынка отказаться от работы с Россией

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Украина, Суббота 12 марта 2022 14:31
НБУ призвал участников мирового страхового рынка отказаться от работы с Россией Фото: НБУ призвал страховщиков не работать с Россией (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) призвал участников мирового страхового рынка не принимать на страхование все риски, странами происхождения которых являются Россия и Беларусь. НБУ обратился к иностранным страховщикам и иностранным профессиональным объединениям страховщиков и перестраховщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Страна-агрессор и страна, которая поддерживает ее действия, должны быть изолированными от мирового рынка страхования. Команда НБУ принимает все возможные меры для этого. Наша цель сегодня - обеспечить финансовый тыл украинцев и максимально противодействовать военной агрессии российской федерации и ее приспешников", - прокомментировал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

Открытый письмо Национального банка отправлено ключевым страховым ассоциациям в США, ЕС, Японии, Турции и других государствах-партнерах.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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