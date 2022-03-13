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НБУ повернув обмеження на вивезення за кордон готівки в іноземній валюті

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Неділя 13 березня 2022 22:11
НБУ повернув обмеження на вивезення за кордон готівки в іноземній валюті НБУ ввій обмеження на вивезення валюти (freepik.com)
Автор: Тетяна Самарук

Національний банк України повернув обмеження на вивезення за кордон готівки в іноземній валюті. Відповідне рішення регулятор ухвалив 13 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацбанк.

Зокрема, українцям знову заборонено вивозити за кордон готівкові валютні цінності, обсяг яких перевищує еквівалент у 10 тисяч євро.

Тому, щоб перевезти за кордон готівку у валюті еквівалентом більше, ніж 10 тисяч євро, громадянам потрібно надати відповідні підтверджувальні документи:

  • довідка про зняття готівки з власних (особистих) рахунків;
  • валютно-обмінна квитанція;
  • довідка про придбання банківських металів.

Відповідне рішення ухвалене з метою запобігання виведення капіталу за кордон, враховуючи комунікації з відповідними органами влади. Також Нацбанк запевняє, що такий крок у нинішній ситуації є вимушеним.

Також українці повинні декларувати валютні цінності, вартість яких перевищує еквівалент у 10 тисяч євро, коли перетинають державний кордон України. Ця вимога залишається незмінною.

Раніше ми повідомляли, що НБУ закликав учасників світового страхового ринку відмовитися від роботи з Росією.

Також ми писали, що НБУ попередив про фейкові листи зі збором коштів нібито на допомогу армії.

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