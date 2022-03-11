НБУ предупредил о фейковых письмах со сбором средств якобы на помощь армии

Национальный банк обращает внимание на распространение фейковых электронных писем от имени НБУ с просьбой помочь Украинскому народу и Украинской армии во время военного положения. В то же время такие фейковые письма содержат ссылки на крипто-кошельки злоумышленников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

"Обращаем внимание, что Национальный банк не направляет гражданам письма средствами электронной почты", - говорится в сообщении.

Вся информация о финансовой помощи в поддержку Вооруженных сил Украины и гуманитарные цели публикуется исключительно по официальным каналам Национального банка - на страницах официального сайта и социальных сетей НБУ

Как напомнили в НБУ, средства аккумулируются на мультивалютных счетах, которые Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины и для гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии Эти мультивалютные счета могут используются для зачисления благотворительной помощи как с Украины, так и из-за рубежа.

"В то же время ни одного крипто-кошелька Национальный банк не открывал вообще", - отметили в НБУ.