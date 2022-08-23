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НБУ вернул довоенные тарифы на услуги Национальной платежной системы

Новина українською →
Украина, Вторник 23 августа 2022 15:43
НБУ вернул довоенные тарифы на услуги Национальной платежной системы Фото: тарифы для Простир возвращаются с августа (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк возобновил ряд тарифов на услуги национальной платежной системы "Украинское платежное пространство" (НПС "простор"), действие которых было временно остановлено после начала военного положения в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Такое решение принято из-за необходимости обеспечить бесперебойное функционирование и дальнейшее развитие национальной платежной системы", - говорится в сообщении.

Тарифы возобновляются для:

  • участников НПС "простор" - с 26 августа 2022 года;
  • независимых процессинговых центров НПС "простор" и юридических лиц - с 24 августа 2022 года.

Так, НБУ возвращает тарифы за:

  • сопровождение участников и независимых процессинговых центров, подключенных к Центральному маршрутизатору и расчетно-клиринговому центру НПС "Простир" (взималась ежемесячная плата);
  • сопровождение программного обеспечения сервера авторизации (взималась ежемесячная плата за каждый комплект);
  • оказание информационных выписок средствами электронной почты (взималась плата за каждый Кб информации);
  • информационные услуги, предоставляемые информационным эквайрам за проверку, маршрутизацию, обработку информационных данных (взималась ежемесячная плата за каждое устройство, являющееся источником первичной информации, данные с которого обрабатывались в течение месяца).

Напомним, до конца 2022 года все платежные терминалы в Украине будут принимать к оплате платежные карты пространство.

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