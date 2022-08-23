НБУ повернув довоєнні тарифи на послуги Національної платіжної системи
Фото: тарифи для ПРОСТІР повертаються з серпня (bank.gov.ua)
Національний банк поновив низку тарифів на послуги Національної платіжної системи "Український платіжний простір" (НПС "ПРОСТІР"), дія яких була тимчасово зупинена після початку воєнного стану в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
"Таке рішення ухвалене через потребу забезпечити безперебійне функціонування та подальший розвиток національної платіжної системи", - йдеться в повідомленні.
Тарифи поновлюються для:
- учасників НПС "ПРОСТІР" - з 26 серпня 2022 року;
- незалежних процесингових центрів НПС "ПРОСТІР" та юридичних осіб - з 24 серпня 2022 року.
Так, НБУ повертає тарифи за:
- супроводження учасників та незалежних процесингових центрів, підключених до Центрального маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру НПС "ПРОСТІР" (стягувалася щомісячна плата);
- супроводження програмного забезпечення сервера авторизації (стягувалася щомісячна плата за кожен комплект);
- надання інформаційних виписок засобами електронної пошти (стягувалася плата за кожний Кб інформації);
- інформаційні послуги, які надаються інформаційним еквайрам за перевірку, маршрутизацію, оброблення інформаційних даних (стягувалася щомісячна плата за кожний пристрій, що є джерелом первинної інформації, дані з якого оброблялися протягом місяця).
Нагадаємо, до кінця 2022 року всі платіжні термінали в Україні прийматимуть до оплати платіжні картки ПРОСТІР.