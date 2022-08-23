НБУ повернув довоєнні тарифи на послуги Національної платіжної системи

Фото: тарифи для ПРОСТІР повертаються з серпня (bank.gov.ua)

Національний банк поновив низку тарифів на послуги Національної платіжної системи "Український платіжний простір" (НПС "ПРОСТІР"), дія яких була тимчасово зупинена після початку воєнного стану в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Таке рішення ухвалене через потребу забезпечити безперебійне функціонування та подальший розвиток національної платіжної системи", - йдеться в повідомленні. Тарифи поновлюються для: учасників НПС "ПРОСТІР" - з 26 серпня 2022 року;

незалежних процесингових центрів НПС "ПРОСТІР" та юридичних осіб - з 24 серпня 2022 року. Так, НБУ повертає тарифи за: супроводження учасників та незалежних процесингових центрів, підключених до Центрального маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру НПС "ПРОСТІР" (стягувалася щомісячна плата);

супроводження програмного забезпечення сервера авторизації (стягувалася щомісячна плата за кожен комплект);

надання інформаційних виписок засобами електронної пошти (стягувалася плата за кожний Кб інформації);

інформаційні послуги, які надаються інформаційним еквайрам за перевірку, маршрутизацію, оброблення інформаційних даних (стягувалася щомісячна плата за кожний пристрій, що є джерелом первинної інформації, дані з якого оброблялися протягом місяця).