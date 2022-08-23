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НБУ повернув довоєнні тарифи на послуги Національної платіжної системи

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Україна, Вівторок 23 серпня 2022 15:43
НБУ повернув довоєнні тарифи на послуги Національної платіжної системи Фото: тарифи для ПРОСТІР повертаються з серпня (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк поновив низку тарифів на послуги Національної платіжної системи "Український платіжний простір" (НПС "ПРОСТІР"), дія яких була тимчасово зупинена після початку воєнного стану в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Таке рішення ухвалене через потребу забезпечити безперебійне функціонування та подальший розвиток національної платіжної системи", - йдеться в повідомленні.

Тарифи поновлюються для:

  • учасників НПС "ПРОСТІР" - з 26 серпня 2022 року;
  • незалежних процесингових центрів НПС "ПРОСТІР" та юридичних осіб - з 24 серпня 2022 року.

Так, НБУ повертає тарифи за:

  • супроводження учасників та незалежних процесингових центрів, підключених до Центрального маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру НПС "ПРОСТІР" (стягувалася щомісячна плата);
  • супроводження програмного забезпечення сервера авторизації (стягувалася щомісячна плата за кожен комплект);
  • надання інформаційних виписок засобами електронної пошти (стягувалася плата за кожний Кб інформації);
  • інформаційні послуги, які надаються інформаційним еквайрам за перевірку, маршрутизацію, оброблення інформаційних даних (стягувалася щомісячна плата за кожний пристрій, що є джерелом первинної інформації, дані з якого оброблялися протягом місяця).

Нагадаємо, до кінця 2022 року всі платіжні термінали в Україні прийматимуть до оплати платіжні картки ПРОСТІР.

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Національний банк України
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