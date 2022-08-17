Все платежные терминалы в Украине будут принимать карты ПРОСТІР, - НБУ
Все платежные терминалы в Украине будут принимать к оплате платежные карты ПРОСТІР. Это произойдет до конца 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Как отметили в пресс-службе, это стало возможным благодаря подключению АО "Укрсиббанк" к НПС "ПРОСТІР" и настройке всей сети платежных терминалов банка на обслуживание карт национальной платежной системы.
Обновление терминальной сети АО "Укрсиббанк" происходит поэтапно и завершится до конца 2022 года, большинство терминалов будет настроено в течение двух следующих месяцев.
"Обеспечение возможности приема карт ПРОСТІР во всей платежной инфраструктуре Украины является одной из стратегических целей Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года", - говорится в сообщении.
НПС "ПРОСТІР" - национальная карточная платежная система, созданная Национальным банком Украины. Участниками системы являются 55 учреждений. Карта ПРОСТІР принимается к оплате в терминальной сети на территории Украины.
Напомним, банковские карты украинской национальной платежной системы ПРОСТІР будут принимать за рубежом. Этому будет способствовать сотрудничество с китайской UnionPay International.
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