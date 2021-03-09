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НБУ обновил перечень социально важных платежных систем

Новина українською → Украина, Вторник 09 марта 2021 17:25
НБУ обновил перечень социально важных платежных систем Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины определил перечень системно важных, социально значимых и важных платежных систем в Украине. К ним НБУ устанавливает повышенные требования.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным НБУ, на сегодняшний день единственной системно важной платежной системой в Украине, как и в предыдущие годы, остается система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины.

Перечень платежных систем, которые вошли в категорию социально важных платежных систем в Украине, не претерпел изменений по сравнению с 2019 и 2018 годами.

Статус социально важных платежных систем подтвердили пять платежных систем:

  • MasterCard, MasterCard International Incorporated, США;
  • Visa, Visa International Service Association, США;
  • NovaPay, ООО "НоваПей";
  • Western Union, Western Union Financial Services Inc.США/Western Union Network, SAS, Франция;
  • "Почтовый перевод", АО "Укрпошта".

Напомним, через Систему электронных платежей Национального банка (СЭП) в 2020 году совершено 385 млн начальных платежей на сумму почти 45 трлн грн. Это на больше на 38% по сумме, чем в 2019 году.

Отметим, Система электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) с 3 августа 2020 года заработала в режиме 23/7. Система доступна для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю.

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