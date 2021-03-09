НБУ обновил перечень социально важных платежных систем

Национальный банк Украины определил перечень системно важных, социально значимых и важных платежных систем в Украине. К ним НБУ устанавливает повышенные требования.

По данным НБУ, на сегодняшний день единственной системно важной платежной системой в Украине, как и в предыдущие годы, остается система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины.

Перечень платежных систем, которые вошли в категорию социально важных платежных систем в Украине, не претерпел изменений по сравнению с 2019 и 2018 годами.

Статус социально важных платежных систем подтвердили пять платежных систем: