НБУ обновил перечень социально важных платежных систем
Национальный банк Украины определил перечень системно важных, социально значимых и важных платежных систем в Украине. К ним НБУ устанавливает повышенные требования.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По данным НБУ, на сегодняшний день единственной системно важной платежной системой в Украине, как и в предыдущие годы, остается система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины.
Перечень платежных систем, которые вошли в категорию социально важных платежных систем в Украине, не претерпел изменений по сравнению с 2019 и 2018 годами.
Статус социально важных платежных систем подтвердили пять платежных систем:
- MasterCard, MasterCard International Incorporated, США;
- Visa, Visa International Service Association, США;
- NovaPay, ООО "НоваПей";
- Western Union, Western Union Financial Services Inc.США/Western Union Network, SAS, Франция;
- "Почтовый перевод", АО "Укрпошта".
Напомним, через Систему электронных платежей Национального банка (СЭП) в 2020 году совершено 385 млн начальных платежей на сумму почти 45 трлн грн. Это на больше на 38% по сумме, чем в 2019 году.
Отметим, Система электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) с 3 августа 2020 года заработала в режиме 23/7. Система доступна для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю.