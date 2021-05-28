НБУ посилив вимоги до безпеки та кіберзахисту у переказі коштів
Національний банк України підвищує рівень інформаційної безпеки та кіберзахист у сфері переказу коштів. З метою посилення надійності та ефективності роботи платіжних систем регулятор встановлює чіткі вимоги до учасників платіжного ринку.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Як зазначається в повідомленні, постанова передбачає:
- упровадження ризик-орієнтованого підходу до захисту інформації залежно від суми можливих збитків (вимоги до ключових учасників платіжного ринку посилюватимуться);
- установлення вимог до використання засобів захисту інформації;
- визначення політики управління доступом;
- підвищення рівня безпеки платіжних послуг для користувачів.
"Це дасть можливість мінімізувати кількість інцидентів інформаційної безпеки та кіберінцидентів у сфері переказу коштів, урегулювати питання використання засобів захисту інформації, а також пришвидшити процес модернізації існуючих платіжних систем з урахуванням сучасних технологій захисту інформації", - йдеться в повідомленні.
Постанова НБУ набирає чинності з 29 травня 2021 року.
Водночас учасники платіжного ринку матимуть перехідний період (наступні 12 місяців), щоб доопрацювати свої внутрішні процедури й документи щодо інформаційної безпеки та кіберзахисту й привести свою діяльність у відповідність до вимог цієї постанови.
Нагадаємо, у березні 2021 року Національний банк України визначив перелік системно важливих, соціально важливих та важливих платіжних систем в Україні. До них НБУ установлює посилені вимоги.
Відзначимо, Система електронних платежів Національного банку України (СЕП) з 3 серпня 2020 року запрацювала в режимі 23/7. Система доступна для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень.