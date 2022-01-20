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В НБУ увидели признаки стабилизации курса гривны

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Украина, Четверг 20 января 2022 15:40
В НБУ увидели признаки стабилизации курса гривны Фото: курс доллара уже начал падать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Национальном банке Украины видят признаки стабилизации курса гривны к доллару. Однако полная стабилизация возможна только после военной деэскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин на брифинге, который транслировался на Youtube.

"Мы уже видим признаки стабилизации курс гривны. Вчера НБУ продавал валюту, но в очень небольших объемах, менее 20 млн долларов. Сегодня мы не делали интервенций вообще", - сказал он.

Лупин заявил, еще есть много положительных признаков, как рынок прошел турбулентность. "Во-первых, наличный рынок сильно не отдалялся от межбанковского валютного курса. Во-вторых, мы не фиксировали ни одного обращения относительно того, что нет долларов в кассе. То есть прошли на положительной ноте", - добавил он.

В то же время он считает, что полная стабилизация наступит только тогда, когда будет деэскалация. "Валютный рынок быстро стабилизируется", - сказал он и добавил баланс спроса и предложения согласно фундаментальным факторам сейчас в пользу гривны.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 10-14 января 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 330,70 млн долларов.

Максимума на межбанке курс достиг 18 января, когда он поднялся до уровня 28,50 гривен, после чего пошел вниз.

По данным НБУ, преобладание спроса на валюту в начале 2022 года было вызвано двумя факторами. Первый геополитический, второй - сезонный. В частности, в декабре Минфин потратил 76 млрд гривен, часть этих средств через некоторое время ушла на валютный рынок.

НБУ видел "агрессивную" покупку валюты только со стороны нерезидентов, которые продали украинские ОВГЗ и выходили из страны под влиянием геополитических факторов.

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