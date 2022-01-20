У НБУ побачили ознаки стабілізації курсу гривні

У Національному банку України бачать ознаки стабілізації курсу гривні до долара. Однак повна стабілізація можлива тільки після військової деескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив директор Департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін на брифінгу, який транслювався на Youtube .

"Ми вже бачимо ознаки стабілізації курс гривні. Вчора НБУ продавав валюту, але в дуже невеликих обсягах, менше 20 млн доларів. Сьогодні ми не робили інтервенцій взагалі", - сказав він.

Лупін заявив, ще є багато позитивних ознак, як ринок пройшов турбулентність. "По-перше, готівковий ринок сильно не віддалявся від міжбанківського валютного курсу. По-друге, ми не фіксували жодного звернення щодо того, що немає доларів в касі. Тобто пройшли на позитивній ноті", - додав він.

Водночас він вважає, що повна стабілізація наступить тільки тоді, коли буде деескалація. "Валютний ринок швидко стабілізується", - сказав він і додав баланс попиту і пропозиції згідно з фундаментальними факторами зараз на користь гривні.