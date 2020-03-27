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НБУ увеличит перечисление прибыли в госбюджет

Новости » Экономика     27.03.2020 - 14:50
НБУ увеличит перечисление прибыли в госбюджет
Фото: Национальный банк (РБК-Украина)

Центробанк перечислит на 2 млрд грн больше, чем это предусмотрено законом

Национальный банк Украины (НБУ) планирует перечислить 42,7 млрд грн прибыли в государственный бюджет в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечали в пресс-службе, эта сумма на 2 млрд грн больше чем предусматривает закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год".

Консолидированную финансовую отчетность Национального банка Украины за 2019 год уже подтвердил независимый внешний аудитор - компания ООО "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги". Сейчас консолидированная финансовая отчетность НБУ за 2019 год передана Совету Национального банка на утверждение.

Совет Национального банка должен утвердить окончательные показатели. После этого финансовую отчетность Национального банка Украины за 2019 год будет обнародован на сайте Национального банка, а график перечисления прибыли в государственный бюджет на 2020 год будет согласован с Министерством финансов Украины, добавили в НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров предложил Верховной раде внести изменения в госбюджет-2020 и увеличить дефицит.

Напомним, в 2019 году Национальный банк перечислил в государственный бюджет Украины 64 898 млн грн - всю сумму части прибыли до распределения, которая определена в консолидированной финансовой отчетности Национального банка за 2018 год как сумма обязательств перед государственным бюджетом. Это на 17,3 млрд. грн больше, чем предусмотрено законом о государственном бюджете Украины на 2019 год.

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