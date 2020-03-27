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НБУ збільшить перерахування до держбюджету

Новини » Економіка     27.03.2020 - 14:50
НБУ збільшить перерахування до держбюджету
Фото: Національний банк (РБК-Україна)

Центробанк перерахує на 2 млрд грн більше, ніж це передбачено законом

Національний банк України (НБУ) планує перерахувати 42,7 млрд грн прибутку до державного бюджету у 2020 році. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначали в прес-службі, ця сума на 2 млрд грн більше ніж передбачає закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік".

Консолідовану фінансову звітність Національного банку України за 2019 рік вже підтвердив незалежний зовнішній аудитор - компанія ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги". Наразі консолідовану фінансову звітність НБУ за 2019 рік передано Раді Національного банку на затвердження.

Рада Національного банку має затвердити остаточні показники. Після цього фінансову звітність Національного банку України за 2019 рік буде оприлюднено на вебсайті Національного банку, а графік перерахування прибутку до державного бюджету на 2020 рік буде узгоджено з Міністерством фінансів України, додали в НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів запропонував Верховній раді внести зміни до держбюджету-2020 та збільшити дефіцит.

Нагадаємо, 2019 році Національний банк перерахував до державного бюджету України 64 898 млн грн - усю суму частини прибутку до розподілу, що визначена в консолідованій фінансовій звітності Національного банку за 2018 рік як сума зобов’язань перед державним бюджетом. Це на 17,3 млрд. грн більше, ніж передбачено законом про державний бюджет України на 2019 рік.

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