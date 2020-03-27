Кабмин внес в Раду постановление о выполнении госбюджета-2019

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас текст постановления отсутствует на сайте ВР

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду проект постановления №3269 "Об отчете о выполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2019 год". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Проект был зарегистрирован в парламенте в пятницу, 27 марта. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

На данный момент текст постановления отсутствует на сайте Рады.

Напомним, правительство одобрило отчет о выполнении государственного бюджета в 2019 году и подаст его в Верховную раду. Отчет также будет направлен президенту Украины и Счетной палате.

"Отчет о выполнении ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2019 год" по доходам в сумме 998 344,9 млн гривен, по расходам - ​​1075122,1 млн гривен, по объему возвращения кредитов - 7303,4 млн гривен и по объему предоставления кредитов - 11519,9 млн гривен с дефицитом в сумме 80993,7 млн гривен", - гласит текст соответствующего распоряжения Кабмина.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании с председателями фракций представил предложения по сокращению расходов государственного бюджета в 2020 году в связи с карантином, объявленным из-за пандемии коронавируса.