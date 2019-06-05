Госбюджет за пять месяцев исполнен с небольшим профицитом

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Доходная часть бюджета выполнена на 98,6% от росписи

Государственный бюджет Украины за январь-май 2019 года выполнен с профицитом 8,6 млрд грн при утвержденном годовом показателе дефицита в сумме 90,0 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как отметили в пресс-службе, при этом доходы государственного бюджета за пять месяцев 2019 года выросли на 15,4% год к году - до 426,7 млрд грн. Они составили 98,6% от росписи.

По оперативным данным Государственной казначейской службы, доходы общего фонда государственного бюджета были исполнены на 97,4% от росписи с учетом поступления прибыли НБУ в сумме 17,3 млрд грн в мае.

Вместе с тем, доходы общего фонда государственного бюджета за этот период выросли на 11,6% год к году - до 376,7 млрд грн благодаря нескольким обстоятельствам. Во-первых, за пять месяцев НБУ перечислил в государственный бюджет 64,9 млрд грн (что на 17,3 млрд больше, чем предусмотрено в законе о государственном бюджете на 2019 год). Во-вторых, доходы от ПФДО выросли на 21,9% г/г вследствие повышения средней заработной платы.

Как сообщало РБК-Украина, в Национальном банке считают, что ключевые риски выполнения государственного бюджета 2019 года сконцентрированы в части финансирования. Как отметили в НБУ, государственный бюджет на 2019 год разработан на основе достаточно консервативного макроэкономического прогноза. Это проявилось в сдержанном росте доходов и расходов по сравнению с фактическими показателями 2018 года (10,6% и 12,8% соответственно).

Напомним, доходы государственного бюджета Украины в 2018 году составили 928,1 млрд грн, что на 17% больше, чем в 2017 году.