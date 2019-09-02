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НБУ увеличил прибыль

Новости » Финансы    02.09.2019 - 18:02
НБУ увеличил прибыль
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Центробанк получил 6,4 млрд грн прибыли

Консолидированная прибыль Национального банка Украины (НБУ) за январь-июль 2019 года составила 6 398 млн грн. Об этом свидетельствуют данные промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Национального банка за 6 месяцев 2019 года, обнародованные на сайте НБУ.

Как отметили в НБУ, в первом полугодии 2018 года НБУ получил убыток 1 128 млн грн, который был связан со значительным укреплением курса гривны к иностранным валютам.

"В 2019 году дальнейшее укрепление гривны также повлекло заметное негативное вплавь на прибыль", - говорится в сообщении.

Основными статьями, которые на сегодня формируют сумму прибыли Национального банка, являются процентные доходы и результаты переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости.

В части обязательств Национального банка за первые 6 месяцев года значительно выросли остатки средств банков (на 41%), государственных и других учреждений (на 75%). При этом сумма депозитных сертификатов сократилась на 27%.

Напомним, в 2019 году Национальный банк перечислил к государственного бюджета Украины 64 898 млн грн - всю сумму части прибыли к распределению, которая определена в консолидированной финансовой отчетности Национального банка за 2018 год как сумма обязательств перед государственным бюджетом. Это на 17,3 млрд. грн больше, чем предусмотрено законом о государственном бюджете Украины на 2019 год.

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