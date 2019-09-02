НБУ увеличил прибыль

Центробанк получил 6,4 млрд грн прибыли
Консолидированная прибыль Национального банка Украины (НБУ) за январь-июль 2019 года составила 6 398 млн грн. Об этом свидетельствуют данные промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Национального банка за 6 месяцев 2019 года, обнародованные на сайте НБУ.
Как отметили в НБУ, в первом полугодии 2018 года НБУ получил убыток 1 128 млн грн, который был связан со значительным укреплением курса гривны к иностранным валютам.
"В 2019 году дальнейшее укрепление гривны также повлекло заметное негативное вплавь на прибыль", - говорится в сообщении.
Основными статьями, которые на сегодня формируют сумму прибыли Национального банка, являются процентные доходы и результаты переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости.
В части обязательств Национального банка за первые 6 месяцев года значительно выросли остатки средств банков (на 41%), государственных и других учреждений (на 75%). При этом сумма депозитных сертификатов сократилась на 27%.
Напомним, в 2019 году Национальный банк перечислил к государственного бюджета Украины 64 898 млн грн - всю сумму части прибыли к распределению, которая определена в консолидированной финансовой отчетности Национального банка за 2018 год как сумма обязательств перед государственным бюджетом. Это на 17,3 млрд. грн больше, чем предусмотрено законом о государственном бюджете Украины на 2019 год.