ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ збільшив прибуток

Новини » Фінанси    02.09.2019 - 18:02
НБУ збільшив прибуток
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Центробанк отримав 6,4 млрд грн прибутку

Консолідований прибуток Національного банку України (НБУ) за січень-липень 2019 року становила 6 398 млн грн. Про це свідчать дані проміжної скороченої консолідованої фінансової звітності Національного банку за 6 місяців 2019 року, оприлюднені на сайті НБУ.

Як зазначили в НБУ, у першому півріччі 2018 року НБУ отримав збиток 1 128 млн грн, який був пов’язаний зі значним зміцненням курсу гривні до іноземних валют.

"У 2019 році подальше укріплення гривні також спричинило помітний негативний вплав на прибуток", - йдеться в повідомленні.

Основними статтями, що на сьогодні формують суму прибутку Національного банку, є процентні доходи та результати переоцінки цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю.

У частині зобов’язань Національного банку за перші 6 місяців року значно зросли залишки коштів банків (на 41%), державних та інших установ (на 75%). Натомість сума депозитних сертифікатів скоротилася на 27%.

Нагадаємо, 2019 році Національний банк перерахував до державного бюджету України 64 898 млн грн - усю суму частини прибутку до розподілу, що визначена в консолідованій фінансовій звітності Національного банку за 2018 рік як сума зобов’язань перед державним бюджетом. Це на 17,3 млрд. грн більше, ніж передбачено законом про державний бюджет України на 2019 рік.

НБУ оцінив геополітичні ризики для України НБУ скоротив купівлю валюти до мінімуму
Новини України Національний банк Українибюджет
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся